ДТП с фурой парализовало движение по Московскому шоссе в Шушарах

Утром 21 ноября в Петербурге произошло очередной ДТП. Очевидцы сообщили об аварии на Московском шоссе, перед Курьерским проездом в Шушарах.

«Глухая пробка на Московском шоссе в сторону города», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Авария спровоцировала пробку. По словам очевидцев, причиной аварии стала фура, которая «встала поперек» и заблокировала проезд

«Капризная погода в Питере это норма. Водители, соблюдайте ПДД и берегите себя и своих пассажиров», — пишут пользователи Сети. Информации пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Пулковском шоссе столкнулись две фуры. Проезд для других машин оказался перекрыт. Авария случилась сегодня вечером, 20 ноября.