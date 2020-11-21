В Петербурге задержали обманувших пенсионерок «родственников»

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в мошенничестве.

По предварительной информации, они звонили доверчивым пенсионерам, представлялись родственниками и просили деньги якобы в долг.

На их уловку попались две пенсионерки, живущие на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе. Как стало известно gazeta.spb.ru, 91-летняя пенсионерка отдала им 140 тыс. рублей. Другая пенсионерка, 85-летняя пенсионерка, лишилась 40 тыс. рублей. Как и в первом случае, деньги забирал «знакомый» родственника». Подозреваемые задержаны ими оказали житель Нового Девяткино и житель Красного Села.

Во время обыска у них нашли 19 телефонов, 13 сим карт, ноутбук с персональными данными жителей Петербурга, десять банковских карт и 250 тыс. рублей. Все это изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга местная жительница стала жертвой двух злоумышленниц. Она рассказала, что к ней зашли две неизвестные и предложили обменять старые купюры на новые. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 1,5 млн рублей.