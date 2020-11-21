В Петербурге тарифы на проезд по ЗСД подорожают с 1 декабря

В Петербурге тарифы на проезд по ЗСД подорожают с 1 декабря
Западный скоростной диаметр — объект, реализованный по проекту государственно-частного партнерства, заключенному в 2012 году. До 2020 года город ежегодно выплачивал концессионеру от 3,7 до 5,2 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Новые тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру начнут действовать с 0:00 часов 1 декабря. Данные о новых ценах появились на сайте Магистрали Северной столицы.

Отмечается, что изменения затронут тарифы всех классов транспортных средств, а также при зональной оплате наличными, и в рамках системы платности Flow+ для пользователей транспондеров по маршрутам.

Кроме этого, несмотря на изменение тарифов, выгодные условия для постоянных автомобилистов магистрали остаются.

Что касается стоимости, то она увеличится для пользователей транспондеров примерно на 10%. Таким образом, для транспорта первого класса — от 1,7% до 11,8% в зависимости от маршрута.

Оплата наличными составит 200 рублей за одну тарифную зону для автомобилей первого и второго классов. 350 рублей для третьего и 400 рублей для четвертого классов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов обсудил с директором ВТБ строительство ЗСД.

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