В Петербурге за неполный 2020 год собрали более 472 млн рублей налогов

21 ноября Налоговой службе в России исполняется 30 лет. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников с юбилеем и на заседании коллегии УФНС России по городу парламентарий подвел промежуточные итоги года. Об этом сообщает Смольный.

По словам губернатора Северной столицы, в городе за 10 месяцев текущего года в бюджеты всех уровней поступило 1,69 трлн рублей налогов. В городской бюджет – более 472 млн рублей. Таким образом, как отметил Александр Беглов, у города есть возможности пережить пандемию.

Кроме этого, парламентарий рассказал о бюджете города на 2021-2023 годы.

«В бюджете на 2021-2023 годы предусмотрено увеличение объема социальных обязательств. Более 300 млрд рублей заложено на развитие города. В 2021 году на развитие зарезервировано более 15% всех расходов», – говорится в сообщении Смольного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тарифы на проезд по ЗСД подорожают в Петербурге с 1 декабря.