В Петербурге сотрудница ФСБ забыла удостоверение в такси

В городе разыскивают таксиста, в чьей машине лежит документ.

В Санкт-Петербурге разыскивают водителя Uber, в машине которого сотрудница ФСБ забыла свою сумку с паспортом, удостоверением и другими документами. Об этом пишет АБН, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, сотрудница правоохранительных органов оставила документы в автомобиле в субботу, 21 ноября, на проспекте Маршала Захарова. Полиция ищет таксиста, но пока безуспешно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково задержали пассажира, разыскиваемого из-за поддельных документов. Пассажир намеревался улететь на родину, но сотрудники транспортной полиции при обработке его данных выяснили, что он скрывается от правоохранительных органов Невского района с июня 2020 года.