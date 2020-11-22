В Ленобласти благоустраивают земельные участки для многодетных семей

В Ленинградской области продолжаются работы по возведению транспортной и инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что после многочисленных жалоб на отсутствие дорог и электричества, все 25 участков, выделенные семьям с детьми, получили асфальтовую круговую дорогу и линии электропередачи. Глава региона добавил, что работы по благоустройству продолжаются.

Многодетным семьям выделили 23 земельных участка, которые начали строить в прошлом году. Планируется, что участки будут полностью готовы в конце 2021 года. На возведение домов и работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры выделили 93,7 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход благоустройства территории возле Суздальских озер.