Беглов проверил ход благоустройства территории возле Суздальских озер

Беглов проверил ход благоустройства территории возле Суздальских озер
При создании общественного пространства с южной стороны Верхнего Суздальского озера учитывались история и рельеф местности, существующие пешеходные маршруты, предложения и пожелания жителей. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В 2020 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» приступили к созданию общественных пространств возле Суздальских озер.

В субботу, 21 ноября, в ходе рабочей поездки по Выборгскому району, губернатор Петербуга Александр Беглов проинспектировал ход работ. В частности, он осмотрел завершенное пространство для прогулок на южной стороне Верхнего Суздальского озера.

На территории высадили множество растений, установили велопарковки, организовали дорожки для пешеходов, зоны для пикников и видовые площадки. На пляже появились кабинки для переодевания, навесы от солнца, качели и охранный пункт. Планируется, что весь комплекс работ по благоустройству площадей возле Суздальских озер будет завершен к 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о планах городских властей по благоустройству Калининского и Фрунзенского районов.

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