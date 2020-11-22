Путин объяснил, почему не поздравил никого с победой на президентских выборах в США

Российский лидер Владимир Путин объяснил, что не направлял официального поздравления победителю выборов президента в Соединенных Штатах, поскольку считает необходимым дождаться решения всех юридических нюансов

Глава государства подчеркнул, что это чисто формальная отсрочка, которая никак не скажется на взаимоотношениях России и Америки. «Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Владимир Владимирович отметил, что Москва одинаково относится и к Дональду Трампу, и к его главному конкуренту Джозефу Байдену. Путин заверил, что российские власти готовы к работе с любым президентом, которого изберет американский народ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Путина, в таком кризисе мировое сообщество не находилось со времен Великой депрессии.