Путин заявил о беспрецедентном масштабе мировых проблем

Путин заявил о беспрецедентном масштабе мировых проблем
Путин перечислил проблемы, с которыми столкнулся мир в 2020 году. Фото: Кремль

Он убежден, что подобного мир не помнит со времен Великой депрессии.

Президент России Владимир Путин выступил на саммите G20 и заявил о беспрецедентном масштабе мировых проблем в 2020 году. Люди столкнулись эпидемией коронавируса, глобальным локдауном, замораживанием экономической активности. Подобного не было со времен Великой депрессии, считает Путин. Об этом пишет ТАСС.

Глава России считает, что сложившиеся обстоятельства повлияют на рост безработицы и на социальную неустроенность.

«Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере $12 трлн»,

— рассказал Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что Россия готова предоставить свои вакцины от Covid-19 нуждающимся странам.

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