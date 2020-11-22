В музее Фаберже состоялся бал со звездами, несмотря на пандемию

На событие пришли Милана Тюльпанова, Виктория Шелягова и другие представители богемы. Фото: скриншот со страницы .nstagram.com/milana_tulpanova

На событие пришли Милана Тюльпанова, Виктория Шелягова и другие представители богемы. Фото: скриншот со страницы .nstagram.com/milana_tulpanova

В музее Фаберже состоялся бал «Белая Сказка» на фоне запретов и ограничений, которые ввели в Петербурге из-за угрозы распространения Covid-19.

Организатором оказался ювелир Петр Аксенов. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не побоялась новой болезни и Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-футболиста сборной РФ и «Зенита» Александра Кержакова. Она поделилась с поклонниками видео с места празднества в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщило Агентство бизнес новостей, на бале также присутствовала Виктория Шелягова и другие представители богемы. Судя по снимках в соцсетях, звезды веселились без средств индивидуальной защиты, однако позже руководство музея предоставило фото, где все-таки некоторые гости были в защитных экранах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 23 ноября в Петербурге вводят новые дополнительные ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.