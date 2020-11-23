Павел Прилучный попал в больницу после избиения

Известный российский актер театра и кино Павел Прилучный попал в больницу. Он рассказал полицейским, что его избили.

Об этом стало известно сегодня ночью, 23 ноября. Актер в тяжелом состоянии находится в одной из столичных клиник, куда добрался самостоятельно.

Как сообщила «Комсомольская правда», у Прилучного перелом черепа, сломана лицевая кость. После осмотра медики его госпитализировали.

Расследованием ЧП уже занялись правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Прилучный мог расстаться с Мирославой Карпович, звездой «Папиных дочек». Пока что артисты никак не комментируют слухи, распространяемые СМИ. Друзья артиста уверяют, что звезда хочет вернуться к бывшей супруге Агате Муцениеце.