На Казанской произошла перестрелка

В центре Петербурга произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

Очевидцы сообщили, что слышали не менее пяти выстрелов. По предварительной информации, двое человек пострадали. Инцидент произошел вечером 22 ноября у дома 22 по Казанской улице.

Один из пострадавших сообщил о том, что несколько человек погнались за ним и потребовали остановиться. Во время погони прозвучали пять выстрелов. Стрелявшие скрылись на машине.

На место происшествия прибыла полиция. В городе объявлен план «Перехват», сообщает 78.ru. Пострадавшим оказана медицинская помощь, одного из них увезли на скорой.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подозреваемые разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок.