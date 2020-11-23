На Антоновской пенсионерка обнаружила труп мужа

На Антоновской пенсионерка обнаружила труп мужа
Сейчас проводится проверка. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства смерти 66-летнего мужчины. Окровавленное тело супруга обнаружила пенсионерка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 22 ноября в полицию обратилась 60-летняя женщина и сообщила о том, что нашла своего мужа мертвым с признаками насильственной смерти в квартире на Антоновской улице, 8.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга местные жители обнаружили у одного из домов труп мужчины. В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела у дома №10 по Индустриальному проспекту.

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На Антоновской пенсионерка обнаружила труп мужа