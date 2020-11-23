В Петербурге задержали водителя Infiniti после смертельного ДТП

В Петербурге задержан водитель Infiniti, который уходя от погони, устроил смертельное ДТП.

Вечером 22 ноября на Таллинском шоссе сотрудниками ГИБДД была предпринята попытка остановки автомобиля «Инфинити», который двигался с высокой скоростью. Кроме того, инспекторы обратили внимание на то, что на иномарке нет государственных регистрационных знаков. Водитель не остановился. Началась погоня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около 23.30 на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек преследуемый автомобиль врезался в Renault Logan, за рулем которого находился 35-летний мужчина, после чего виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. В результате аварии пострадали три человека. Позже один из пассажиров Renault Logan, 25-летняя женщина, скончалась.

Сейчас водитель Infiniti задержан. Им оказался 36-летний уроженец Саратовской области, не имевший права на управление автомобилем. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что водитель неправомерно завладел машиной, которая была сдана в автосалон по программе «трейд-ин». Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. По словам очевидцев, виновником аварии стала дочь актера из сериала «Убойная сила».