В универсаме «Невский» на Большевиков произошел пожар

Утром в понедельник, 23 ноября, в универсаме «Невский» на проспекте Большевиков, 6/1 произошел пожар.

Сообщение по пожаре поступило в 8:45 .

По предварительной информации, возгорание произошло в книжном магазине «Буквоед» на втором этаже двухэтажного здания. На место происшествия прибыли спасатели. Площадь горения составила 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Информации о пострадавших не поступало.

«Из универсама Невский на Большевиков 3 идет дым, техника на месте», — рассказали очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти загорелся гараж. Спасатели потушили огонь за 40 минут. Обошлось без пострадавших.