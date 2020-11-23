В универсаме «Невский» на Большевиков произошел пожар

В универсаме «Невский» на Большевиков произошел пожар
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром в понедельник, 23 ноября, в универсаме «Невский» на проспекте Большевиков, 6/1 произошел пожар.

Сообщение по пожаре поступило в 8:45 .

По предварительной информации, возгорание произошло в книжном магазине «Буквоед» на втором этаже двухэтажного здания. На место происшествия прибыли спасатели. Площадь горения составила 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Информации о пострадавших не поступало.

«Из универсама Невский на Большевиков 3 идет дым, техника на месте», — рассказали очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти загорелся гараж. Спасатели потушили огонь за 40 минут. Обошлось без пострадавших.

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В универсаме «Невский» на Большевиков произошел пожар