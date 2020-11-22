Пожарные 40 минут тушили гараж в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе Ленобласти загорелся гараж. Спасатели потушили огонь за 40 минут. Обошлось без пострадавших.

Возгорание случилось в воскресенье, 22 ноября, в поселке Касколовка. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 15:11. К месту происшествия незамедлительно были направлены восемь человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь успел охватить территорию в 24 «квадрата». К 15:50 пожар полностью потушили.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Малом Карлино спасатели полтора часа тушили баню.