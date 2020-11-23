Полицейские проводят проверку после сообщений об избиении Прилучного

Сотрудники полиции проводят проверку после сообщений об избиении актера Павла Прилучного в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Актер пока не обращался в полицию с заявлением.

«Полицейские проводят проверку по факту получения травм актером Павлом Прилучным. В том числе проверяется версия, что актер мог быть избит в ходе личного конфликта», — отметил источник.

Напомним, известный российский актер театра и кино Павел Прилучный попал в больницу. Об этом стало известно в ночь на 23 ноября. Актера в тяжелом состоянии находится в одной из клиник в Москве, куда добрался самостоятельно.

По сообщениям СМИ, у Прилучного перелом черепа, сломана лицевая кость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Прилучный мог расстаться с Мирославой Карпович, звездой «Папиных дочек». Пока что артисты никак не комментируют слухи, распространяемые СМИ. Друзья артиста уверяют, что звезда хочет вернуться к бывшей супруге Агате Муцениеце.