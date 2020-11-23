Ковидные ограничения, бесплатные лекарства, перекрытые дороги: что ждет петербуржцев на этой неделе

В Петербурге начинают действовать новые ограничения, принятые в связи с ухудшением эпидобстановки, горожанам с Covid-19 на амбулаторном лечении начинают выдавать бесплатные лекарства, Рождественская ярмарка перекроет движение в центре города: что сулит грядущая неделя — в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.

23 ноября вступили в силу новые противокоронавирусные ограничения. Они касаются запрета на проведение спортивных мероприятий и работы кафе и ресторанов, а также катков в торговых центрах. На ледовых площадках должно быть не более одного человека на 10 кв. метров. В крытых павильонах одновременно могут находиться не более 30 отдыхающих. На территории открытых не разрешается пользоваться раздевалками. Все эти меры не касаются профессиональных спортклубов.

Отметим, что с 1 декабря в залах театров, кинотеатров и т.д. должны быть заполнены не более 25% зрительских мест.

С 23 ноября больные коронавирусом и находящиеся на амбулаторном лечении петербуржцы могут получать бесплатные лекарства. В список входят жаропонижающие, антибактериальные и противовирусные препараты, антикоагулянты и гормоны. Медработник будет выдавать их при первом посещении и при клинических симптомах Covid-19. При этом дожидаться результатов мазка не нужно. Также лекарства положены пациентам, выписанным из стационаров на долечивание.

Зима потихоньку вступает в свои права: в первой половине последней недели ноября, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег, а на дорогах — гололед. Специалисты МЧС России призывают водителей быть осторожнее. На прошлой неделе в Северной столице свирепствовал сильный ветер поэтому по решению комитета по благоустройству, были закрыты многие сады и скверы. Очевидно, что эти меры будут приняты вновь, если поступит штормовое предупреждение.

Во вторник, 24 ноября, на Манежной площади откроется Рождественская ярмарка. Она будет работать до 24 января и несколько ограничит движение транспорта. Так, до Манежной площади нельзя будет проехать по Кленовой улице и Итальянской улице от улицы Садовой. По Кленовой улице на участке от Инженерной улицы до Замковой улицы будет организовано одностороннее движение. Также справа по Караванной улице вдоль Манежной площади в направлении от Инженерной улицы к Итальянской улице сузят проезжую часть.

В понедельник, 23 ноября, на сцене Александринского театра состоится пятый благотворительный Гала-концерт «Звезды Петербурга». Он пройдет в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций» в поддержку Свято-Владимирской школы. Участие в программе примут звезды мирового балета и солисты Мариинского и Михайловского театров. Зрителям представят отрывки из всемирно известных балетов «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар».

В пятницу, 27 ноября, во дворце Зинаиды Юсуповой на Литейном, 42 пройдет инклюзивный фестиваль «Веди. Фест». Он объединит неравнодушных молодых людей, старающихся сделать комфортнее мир, в котором живут граждане с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта будут представлены несколько пространств: «Без границ», «Искусство и мы», «Бизнес. Рост», «Вспышка», «Творчество и мы».

В этот же день в Петербурге откроется форум профессионального развития #ProfiMama. На мероприятии ждут мам, которые заинтересованы в финансовой независимости или карьерной самореализации. В программе: мастер-классы от специалистов-практиков в трудоустройстве, общение с потенциальными работодателями, возможность пройти экспресс-собеседования и многое другое. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума.