В Рыбацком госпитализировали избитого до полусмерти пенсионера

В Рыбацком госпитализировали избитого мужчину. Он рассказал, что был избит неизвестными.

Сигнал из больницы поступил правоохранителям в понедельник, 23 ноября. Стражам порядка сообщили о госпитализации в тяжелом состоянии 68-летнего мужчины. Он находился в своей квартире на Шлиссельбургском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом 10-12 ребер справа и ушиб грудной клетки.

О причинах конфликта, приведшего к избиению человека, информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец перевел мошенникам более 2,5 миллионов.