В Гатчине мужчина порезал родного брата во время пьянки

В Гатчинском районе Ленобласти во время застолья между братьями произошел конфликт. Один из мужчин схватил нож и несколько раз пырнул им своего родственника.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября, в деревне Химози. Вечером в отдел полиции обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что ее сына ударили ножом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по указанному адресу был обнаружен 29-летний мужчина с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Гатчины. Той же ночью был задержан его брат— 35-летний слесарь. Выяснилось, что потасовка завязалась после совместного распития спиртного.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Рыбацком госпитализировали избитого до полусмерти пенсионера. Мужчина находился в своей квартире.