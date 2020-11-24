В Петербурге любительницу пьяной езды оштрафовали и лишили прав на 1,5 года

В Петербурге любительницу пьяной езды оштрафовали и лишили прав на 1,5 года
Приставы взыскали штраф с нарушителя. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Жительницу Петербурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде. Деньги с ее счета правоохранителям пришлось списывать принудительно. Кроме того, ее лишили права управлять автомобилем на 1,5 года.

В Полюстровском отделении судебных приставов Красногвардейского района было возбуждено исполнительное производство в отношении 34-летней женщины, которую привлекли к административной ответственности. Мировой судья признал ее виновной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу, автоледи не предприняла никаких действий для выплаты задолженности. Тогда судебный пристав списал задолженность с ее банковского счета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судебные приставы «помогли» автоледи оплатить 34 штрафа.

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