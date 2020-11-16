В Петербурге судебные приставы «помогли» автоледи оплатить 34 штрафа

В Петербурге судебные приставы &#171;помогли&#187; автоледи оплатить 34 штрафа
Судебные приставы "помогли" горожанке оплатить штрафы. Фото: Baltphoto

В Петербурге автоледи набрала 34 штрафа ГИБДД, но оплачивать их не торопилась. Вразумить злостную нарушительницу правил дорожного движения удалось судебным приставам.

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. 51-летняя горожанка многократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Как сообщили в пресс-службе ФССП России по Петербургу, в результате было возбуждено 34 исполнительных производств на общую сумму более 18 тыс. рублей.

Женщина игнорировала оплату штрафов, из-за чего судебные приставы списали с ее банковских счетов необходимую сумму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга помогли сотрудникам компании получить долги по зарплате в размере 4,4 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб судебные приставы штрафы гибдд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ранивший ножом несовершеннолетнего студента на Пятилеток попался полиции
В Петербурге на коронавирус проверили еще 24 718 человек
В Петербурге судебные приставы «помогли» автоледи оплатить 34 штрафа
В Тосно пьяный мужчина открыл стрельбу в подъезде после ссоры с соседом
На территории петербургского Адмиралтейства в воскресенье произошло задымление
На Ударников неизвестный пырнул ножом петербуржца и мигранта из-за телефонов
В лесном массиве в Юнтолово обнаружили закопанный труп женщины
Петербурженка продиктовала «банковским мошенникам» данные карты и ...