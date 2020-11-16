В Петербурге судебные приставы «помогли» автоледи оплатить 34 штрафа

В Петербурге автоледи набрала 34 штрафа ГИБДД, но оплачивать их не торопилась. Вразумить злостную нарушительницу правил дорожного движения удалось судебным приставам.

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. 51-летняя горожанка многократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Как сообщили в пресс-службе ФССП России по Петербургу, в результате было возбуждено 34 исполнительных производств на общую сумму более 18 тыс. рублей.

Женщина игнорировала оплату штрафов, из-за чего судебные приставы списали с ее банковских счетов необходимую сумму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга помогли сотрудникам компании получить долги по зарплате в размере 4,4 млн рублей.