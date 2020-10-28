Судебные приставы Петербурга помогли сотрудникам компании получить долги по зарплате в размере 4,4 млн рублей

Работа по другим исполнительным производствам по выплате заработной платы продолжается. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Работа по другим исполнительным производствам по выплате заработной платы продолжается. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Приставы арестовали расчетный счет организации, не выплатившей 52 сотрудникам заработную плату за несколько месяцев.

ЗАО «Ассоциация ЭВТ» специализируется на производстве радиолокационной, радионавигационной аппаратура, а также радиоаппаратуры дистанционного управления. Предприятие задолжало работникам крупную сумму по зарплате и тогда возмущенные работники решили обратиться за помощью в прокуратуру, а затем в суд. Последний вынес решение в пользу пострадавших.

Приставы уведомили гендиректора фирмы о необходимости взыскания задолженности. На руководителя «Ассоциации ЭВТ» составили административный протокол за непредоставление в срок бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, был арестован расчетный счет, списанная с которого сумма частично покрыла долги по зарплате. Деньги в кратчайшие сроки получат взыскатели.