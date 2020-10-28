Судебные приставы Петербурга помогли сотрудникам компании получить долги по зарплате в размере 4,4 млн рублей

Судебные приставы Петербурга помогли сотрудникам компании получить долги по зарплате в размере 4,4 млн рублей
Работа по другим исполнительным производствам по выплате заработной платы продолжается. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Приставы арестовали расчетный счет организации, не выплатившей 52 сотрудникам заработную плату за несколько месяцев.

ЗАО «Ассоциация ЭВТ» специализируется на производстве радиолокационной, радионавигационной аппаратура, а также радиоаппаратуры дистанционного управления. Предприятие задолжало работникам крупную сумму по зарплате и тогда возмущенные работники решили обратиться за помощью в прокуратуру, а затем в суд. Последний вынес решение в пользу пострадавших.

Приставы уведомили гендиректора фирмы о необходимости взыскания задолженности. На руководителя «Ассоциации ЭВТ» составили административный протокол за непредоставление в срок бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, был арестован расчетный счет, списанная с которого сумма частично покрыла долги по зарплате. Деньги в кратчайшие сроки получат взыскатели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что баням Петербурга выплатят 13 млн рублей на погашение задолженностей перед сотрудниками.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задолженность по зарплате новости спб приставы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты ЗакСа Петербурга не приняли «переход к циклической экономике»
МегаФон станет совладельцем видеосервиса START
Петербуржцы попросили губернатора заменить счетчики в жилых домах
Петербург сохраняет второе место по приросту заболеваемости COVID-19
За сутки от коронавируса умерли 57 петербуржцев
За сутки в Петербурге нашли 727 заболевших коронавирусом
Депутаты ЗакСа возмущены действиями КГИОП в ситуации со зданием бывшего ВНИИ
За здание ВНИИБ в Петербурге заступился депутат Госдумы