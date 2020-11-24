Семак назвал имена футболистов, которые точно не сыграют с «Лацио»

Семак назвал имена футболистов, которые точно не сыграют с &#171;Лацио&#187;
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности команды к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио».

По словам тренера сине-бело-голубых, к матчу в Риме петербуржцы подошли с серьезными кадровыми потерями. Данил Круговой недавно сдал сомнительный тест на Covid-19, а Вячеслав Караваев и Вендел получили повреждения. Также в матче не примет участие полузащитник Магомед Оздоев.

Как сообщил портал NevaSport.ru, Семак рассказал, что в команду вернулись Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком. Наставник зенитовцев подчеркнул, что участие этих игроков в матче возможно, но не гарантированно.

Предугадать, кто сыграет в полузащите, практически невозможно: все будет зависеть от того, какое место займет Кузяев и решится ли Семак выпустить Малкома и Дриусси. Если нет, то вполне вероятно появление Александра Ерохина, который в этом сезоне записал на свой счет уже шесть забитых мячей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак высказался о невызове форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в сборную России. По его словам, личная жизнь Дзюбы не имеет никакого отношения к играм «Зенита».

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