В Петербурге подростки напали на полицейских при оформлении ДТП

В Петербурге подростки напали на полицейских при оформлении ДТП
В отношении нарушителей заведено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Среди нападавших был несовершеннолетний подросток в возрасте 17-ти лет, а также его 18-летний приятель.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября у дома №60 по Софийской улице. Подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, двое парней проходили мимо места оформления дорожно-транспортного происшествия и из хулиганских побуждений напали на сотрудников правоохранительных органов. Подростки нанесли удары ногами и руками в корпус тела полицейских.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Заведено уголовное дело по статье, — применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вооруженный житель Колпино заперся в квартире с детьми и угрожает им.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп несовершенноление новости спб уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Не хватит почти 90 млрд: депутаты в третьем чтении примут бюджет Петербурга ...
В Госдуме приняли во II чтении проект федерального бюджета на следующий год
«Пьян, требований не выдвигает»: стали известные новые ...
Денис Четырбок: в Петербурге появятся специальные зоны для граффити
Реставрация чугунных печей из усадебного дома в «Монрепо» ...
Пансионат «Стрельна» заплатит 200 тыс. рублей за нарушение ...
Setl Group приступил к строительству 3 и 4 корпусов ЖК «Солнечный город. ...
Полиция ведет переговоры с жителем Колпино, взявшим в заложники шестерых детей