В Петербурге подростки напали на полицейских при оформлении ДТП

Среди нападавших был несовершеннолетний подросток в возрасте 17-ти лет, а также его 18-летний приятель.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября у дома №60 по Софийской улице. Подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, двое парней проходили мимо места оформления дорожно-транспортного происшествия и из хулиганских побуждений напали на сотрудников правоохранительных органов. Подростки нанесли удары ногами и руками в корпус тела полицейских.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Заведено уголовное дело по статье, — применение насилия в отношении представителя власти.

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