Массовое ДТП спровоцировало огромную пробку на КАД в районе Кудрово

Массовое ДТП спровоцировало огромную пробку на КАД в районе Кудрово
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 24 ноября в Петербурге на 91 + 500 километре внешнего кольца КАД в районе Кудрово произошло ДТП с участием 11 автомобилей.

Участники ДТП заняли сразу два ряда – третий и четвертый. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

«ДТП на внешней стороне КАД напротив Кудрово в левом ряду, и через 150 метров массовое ДТП. Пробка есть, стоим плотно. Службы на месте, растаскивают завал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«ДТП случилось на две машины впереди меня, скорость 110 и простое не соблюдение дистанции. Я абсолютно спокойно оттормозился. Пожалуйста держите дистанцию», — говорит участник дорожного движения.

Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП в районе происшествия образовалась с семикилометровая пробка. Образовался автомобильный затор протяженностью 7 километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии.

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