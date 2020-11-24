В ДТП на Каменноостровском произошло ДТП. Есть пострадавшие

Во вторник, 24 ноября, ДТП на пересечении Каменноостровского и Большого проспекта Петроградской стороны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

О дорожном инциденте сообщает телеканал 78ru.

По предварительной информации, один из автомобилей вылетел на перекресток и задел другую. В результате ДТП пострадала женщина. Ее увезли в больницу. Она получила травмы средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии.