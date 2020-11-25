В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей магазина

В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей магазина
Возбуждено уголовное дело.. Фото: pixabay

В швейцарском городе Лугано женщина с ножом напала на посетителей местного универмага.

По предварительной информации, женщина ранила в шею одну из посетительниц, а другую пыталась задушить, сообщает портал 20 Minutes. Известно, что ей 29-лет, она гражданка Швейцарии. Мотивы нападения пока не выяснены. Пострадавшим оказали медицинскую помощью.

В правоохранительных органах не исключают, что нападение могло быть «террористически мотивированным». Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на западе Германии в городе Оберхаузен неизвестный мужчина с ножом напал на людей. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек. Часть пострадавших доставлены в реанимацию.

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