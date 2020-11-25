Назван способ выявить рак легких во время приема пищи

Трудности при глотании могут свидетельствовать об онкологии. Фото: pixabay

Трудности при глотании могут свидетельствовать об онкологии. Фото: pixabay

Трудности при глотании и прохождении еды через глотку могут свидетельствовать о раке легких. К такому выводу пришли ученые Фонда Рос Касла.

По их данным, рак легких часто обнаруживается на поздних стадиях, когда разрастание опухоли создает проблемы и трудности в повседневной жизни.

Как сообщило издание Express, дисфагия, или трудности при глотании и прохождении пищи через глотку, может являться одним из признаков онкологии. Кроме того, может возникать боль и жжение.

Распространенными симптомами рака также могут быть длительный кашель, отдышка, резкая потеря веса, хрип, отек лица, усталость, инфекции дыхательных органов, боль в груди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог раскрыл неожиданный симптом рака легких. Для выявления возможного признака онкологии следует провести легкий тест: необходимо соединить вместе ногти указательных пальцев.