Свидание на Корнея Чуковского закончилось резней, гость выбежал в подъезд просить о помощи

Свидание на Корнея Чуковского закончилось резней, гость выбежал в подъезд просить о помощи
На теле обнаружили ножевые ранения. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга изрезанный мужчина просил о помощи. «Скорую» вызвали жильцы дома.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября, в доме №7 по улице Корнея Чуковского. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте 31-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Его госпитализировали с колото-резаным ранением груди, брюшной полости и левого бедра.

Как стало известно gazeta.spb.ru, там же стражи порядка задержали подозреваемую в преступлении. 31-летняя женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем, когда между ними произошла ссора. В ходе конфликта хозяйка квартиры схватилась за нож.

С места происшествия изъяли бутылку и нож. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позже выяснилось, что 2 августа задержанная, находясь в магазине «Перекресток» на Коломяжском проспекте, пыталась тайно похитить товар на сумму 547 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали женщину, пытавшуюся из ревности зарезать свою соперницу.

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