В Ленобласти задержали женщину, пытавшуюся из ревности зарезать свою соперницу

В городе Подпорожье Лодейнопольского района Ленинградской области задержали 43-летнюю местную жительницу, которая подозревается в покушении на убийство.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел в одной из квартир на набережной Красного Флота в Подпорожье. Женщина находилась в гостях у знакомой, и в какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Подозреваемая несколько раз ударила 40-летнюю хозяйку квартиры ножом.

К счастью, пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь, её жизни ничего не угрожает. Напавшая на соперницу женщина задержана, с места происшествия изъято орудие преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

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