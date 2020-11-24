На Генерала Симоняка росгвардейцы задержали пьяного хулигана, разбившего стекла в чужой машине

Мужчину задержали на остановке общественного транспорта на проспетке Ветеранов. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Мужчину задержали на остановке общественного транспорта на проспетке Ветеранов. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Во вторник, 24 ноября, около часу ночи наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержал на улице Генерала Симоняка нетрезвого гражданина, который разбил чужую машину.

Пьяный хулиган руками и ногами разбил все стекла в припаркованной иномарке «Ravon R2», встретившейся на его пути. Автомобиль, как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, принадлежит бывшей возлюбленной нарушителя. Хозяйка машины, увидев происходящее, сразу позвонила в полицию и дала подробное описание дебошира, а также рассказала, куда он скрылся.

По горячим следам правонарушителя задержали. Он находился на остановке общественного транспорта на проспекте ветерана. Росгвардейцы передали хулигана сотрудникам 8 отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге серийных налетчиков на салоны сотовой связи подозревают в 22 преступных эпизодах.