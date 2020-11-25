В Колпино мужчина заявил в полицию о минировании жилого дома

В Колпинском районе Петербурга неизвестный заявил в полицию о минировании одного из жилых домов.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября. В отдел полиции поступило сообщение, что на телефон ОМВД по району позвонил мужчина, который заявил, что в доме №33 на Тверской улице или на улице Ижорского Батальона заложена бомба.

Как стало известно gazeta.spb.ru, звонивший также добавил, что об опасности ему рассказал «Бог».

Прибывшие правоохранители осмотрели указанный дом. Взрывные устройства и взрывчатые вещества не обнаружили. Эвакуацию в доме не проводили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженке дали реальный срок за «заминирование» двух домов на Обводном канале.