Столкнувшиеся легковушки собрали пробку на Дворцовом мосту

Столкнувшиеся легковушки собрали пробку на Дворцовом мосту
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Дворцовом мосту произошло ДТП. Разъехаться не смогли две машины.

Авария случилась сегодня, 25 ноября. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Невский уплотняется, объезжайте», — написал автор записи.

На кадрах видно, что поврежденные автомобили заняли две полосы движения. Детали их столкновения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на пересечении Каменноостровского и Большого проспекта Петроградской стороны. В результате столкновения пострадала женщина.

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