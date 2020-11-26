Комитет по образованию поручил пожарно-спасательному колледжу устранить нарушения по выплате зарплат его учителей

Комитет по образованию Петербурга и ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти ответили за запросы учителей пожарно-спасательного колледжа по поводу их зарплат. Образовательное ведомство выявило нарушение законодательства, правда «частичное», и обязало директора учебного учреждения устранить его, а правоохранительные органы посчитали, что в обращении педагогов нет фактов, указывающих на совершение преступления.

Преподаватели Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа дождались ответов от комитета по образованию и УМВД России по Невскому району Петербурга.

В комитет по образованию восемь педагогов учебного заведения направили коллективную жалобу, в которой рассказали об уходе колледжа на «дистанционку», невозможности в связи с этим обучать студентов вождению и выплатах, которые специалисты считали «президентскими». Это было весной. Осенью они вернулись к привычным занятиям, получили указание на выработку двух ставок и узнали, что весенние выплаты были, по словам одного из сотрудников колледжа, лишь «авансом». Учителей, как рассказал наш собеседник, попросили написать заявление о добровольном возврате денежных средств, но они отказались, после чего столкнулись с попытками, как они говорят, «выжить» их из учебного заведения: преподавателей якобы стали заставлять писать объяснительные по выдуманным нарушениям, снижать им учебную нагрузку, а, соответственно, и зарплаты и т.д.

Из ответа образовательного ведомства, которое получили сотрудники пожарно-спасательного колледжа, следует, что комитет провел проверку изложенных фактов, выявил частичное нарушение законодательства в части выплаты заработной платы мастерам по вождению и обязал руководство учебного заведения его устранить.

Кроме того, преподаватели колледжа обратились в правоохранительные органы и попросили провести проверку на предмет, по их мнению, служебного подлога, неправильности расчета и начисления заработной платы, выплачиваемой из бюджета Петербурга, и привлечь виновных к ответственности. Однако УМВД России по Невскому району в своем ответе сообщило, что в поступившем к нему обращении нет фактов, которые бы указывали на нарушение трудовых прав учителей, посчитав изложенные доводы лишь предположениями.

Сейчас, по рассказам одного из сотрудников колледжа, учителя переживают, что сокращение учебной программы может сказаться на студентах.

«Срывается учебная программа прошлого года, потому что вождение закрывается на 3-м курсе, а без этого студентов не имеют права перевести на 4-й. То есть полностью рушится программа обучения этих ребят. Родители звонят и спрашивают, как быть и что делать. Дети тоже волнуются, потому что первое полугодие 4 курса фактически заканчивается, а у нас еще 3-й курс не закрыт», — говорит наш собеседник.

Из официального ответа Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа на запрос Gazeta.SPb следует, что преподавателям и мастерам производственного обучения нагрузку не уменьшали. Кроме того, она определена приказом и, как утверждает директор учебного заведения, соответствует заключенным трудовым договорам.

Также мы поинтересовались, в каком формате сейчас проходят занятия у студентов. В ответ на запрос Gazeta.SPb Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж сообщил, что учебная практика как минимум по трем профессиональным модулям осуществляется очно.