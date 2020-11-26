Комитет по образованию поручил пожарно-спасательному колледжу устранить нарушения по выплате зарплат его учителей

Комитет по образованию поручил пожарно-спасательному колледжу устранить нарушения по выплате зарплат его учителей
Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж. Фото из личного архива одного из преподавателей

Комитет по образованию Петербурга и ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти ответили за запросы учителей пожарно-спасательного колледжа по поводу их зарплат. Образовательное ведомство выявило нарушение законодательства, правда «частичное», и обязало директора учебного учреждения устранить его, а правоохранительные органы посчитали, что в обращении педагогов нет фактов, указывающих на совершение преступления.

Преподаватели Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа дождались ответов от комитета по образованию и УМВД России по Невскому району Петербурга.

В комитет по образованию восемь педагогов учебного заведения направили коллективную жалобу, в которой рассказали об уходе колледжа на «дистанционку», невозможности в связи с этим обучать студентов вождению и выплатах, которые специалисты считали «президентскими». Это было весной. Осенью они вернулись к привычным занятиям, получили указание на выработку двух ставок и узнали, что весенние выплаты были, по словам одного из сотрудников колледжа, лишь «авансом». Учителей, как рассказал наш собеседник, попросили написать заявление о добровольном возврате денежных средств, но они отказались, после чего столкнулись с попытками, как они говорят, «выжить» их из учебного заведения: преподавателей якобы стали заставлять писать объяснительные по выдуманным нарушениям, снижать им учебную нагрузку, а, соответственно, и зарплаты и т.д.

Из ответа образовательного ведомства, которое получили сотрудники пожарно-спасательного колледжа, следует, что комитет провел проверку изложенных фактов, выявил частичное нарушение законодательства в части выплаты заработной платы мастерам по вождению и обязал руководство учебного заведения его устранить.

Скриншот ответа комитета по образованию мастерам по вождению Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа

Кроме того, преподаватели колледжа обратились в правоохранительные органы и попросили провести проверку на предмет, по их мнению, служебного подлога, неправильности расчета и начисления заработной платы, выплачиваемой из бюджета Петербурга, и привлечь виновных к ответственности. Однако УМВД России по Невскому району в своем ответе сообщило, что в поступившем к нему обращении нет фактов, которые бы указывали на нарушение трудовых прав учителей, посчитав изложенные доводы лишь предположениями.

Скриншот ответа УМВД России по Невскому району Петербурга мастерам по вождению Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа

Сейчас, по рассказам одного из сотрудников колледжа, учителя переживают, что сокращение учебной программы может сказаться на студентах.

«Срывается учебная программа прошлого года, потому что вождение закрывается на 3-м курсе, а без этого студентов не имеют права перевести на 4-й. То есть полностью рушится программа обучения этих ребят. Родители звонят и спрашивают, как быть и что делать. Дети тоже волнуются, потому что первое полугодие 4 курса фактически заканчивается, а у нас еще 3-й курс не закрыт», — говорит наш собеседник.

Из официального ответа Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа на запрос Gazeta.SPb следует, что преподавателям и мастерам производственного обучения нагрузку не уменьшали. Кроме того, она определена приказом и, как утверждает директор учебного заведения, соответствует заключенным трудовым договорам.

Скриншот ответа на запрос Gazeta.SPb от Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа

Также мы поинтересовались, в каком формате сейчас проходят занятия у студентов. В ответ на запрос Gazeta.SPb Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж сообщил, что учебная практика как минимум по трем профессиональным модулям осуществляется очно.

Скриншот ответа на запрос Gazeta.SPb от Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа
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