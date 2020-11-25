Черчесов вспомнил, как встречался с Марадоной

Черчесов вспомнил, как встречался с Марадоной
Черчесов выразил соболезнования близким футболиста. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Он рассказал, что очень расстроился, когда узнал о кончине футболиста.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что чувствует после смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Об этом пишет Sport24.

Специалист отметил, что прочил новость «с тяжелым сердцем». Черчесов благодарен судьбе за то, что однажды ему посчастливилось встретиться с Марадоной. Тогда «Спартак» соперничал с «Наполи» на различных турнирах и мероприятиях. Тренер убежден, что Марадона – гениальный игрок.

Он от лица сборной России и от себя лично выразил соболезнования близким футболиста. Черчесов убежден, что его имя никогда не забудут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер аргентинский футболист Диего Марадона. О причинах и месте смерти футболиста пока ничего неизвестно, как и о дате и месте прощания с ним. Отметим, что шестидесятилетний Марадона был госпитализирован 30 октября для проведения медицинского обследования.

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