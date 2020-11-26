Крыша одного из корпусов «Красного треугольника» рухнула после визита мародеров

Крыша одного из корпусов «Красного треугольника» рухнула после визита мародеров
Обвалилась крыша в одном из корпусов "Красного треугольника". Фото: vk.com/trianglerouge

Крыша четырёхэтажного исторического корпуса № 8 петербургского завода «Красный треугольник» рухнула.

По словам градозащитников, это произошло после визит мародеров.

«Крыша четырехэтажного исторического корпуса №8 рухнула ровно в том месте, где в 2018 и 2019 году преступники срезали на металл металлоконструкции, поддерживающие крышу», — сообщили градозащитники в группе «Красный треугольник, 17+» во «Вконтакте».

Отметим, что здание является объектом культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Обводном канале в «Красном треугольнике» начался пожар. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» свидетели поделились фотографиями , на которых зафиксировано, как огонь выходит из окна на третьем этаже.

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