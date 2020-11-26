Бывший президент РФС отреагировал на смерть Марадоны

Бывший президент РФС отреагировал на смерть Марадоны
Виталий Мутко. Фото: Baltphoto

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил соболезнования в связи с кончиной Диего Марадоны.

Он отметил, что Марадона не один раз посещал Россию во время подготовки к чемпионату мира 2018 года и очень благосклонно относился к идее проведения Мундиаля в нашей стране. Он также добавил, что легенда мирового футбола был великим и в мыслях, и в поступках, и в делах, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Диего очень любил Россию. У него было хорошее отношение к нашей стране, руководству нашего государства», — отметил Мутко.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Печальная новость появилась 25 ноября, в среду. Легендарный аргентинский футболист умер от сердечного приступа. Дата и место похорон пока не названы. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шестидесятилетний Марадона был госпитализирован 30 октября для проведения медицинского обследования. Позже появилась информация о том, что спортсмен перенес операцию на мозге, а 12 ноября Марадону отправили домой.

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