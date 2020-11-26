На Маршала Захарова ночью горела однокомнатная квартира

На Маршала Захарова ночью горела однокомнатная квартира
Сообщение о возгорании поступило в 00:48. Фото: архив МЧС

В ночь на 26 ноября в Красносельском районе произошел пожар.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили о том, что на улице Маршала Захарова загорелась квартира. Обгорела обстановка на площади 10 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило в 00:48. Справиться с огнем удалось к 1:55.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания не установлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. В одной из квартир загорелась обстановка. Возгорание случилось в среду, 25 ноября, в доме 114 на Будапештской улице.

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