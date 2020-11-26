В Ленобласти частный дом ограбили на 9.5 миллионов рублей

Сотрудники полиции проводят проверку по факту хищения денег и украшений из частного дома в Пушкинском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 25 ноября в полицию обратился генеральный директор коммерческой организации и рассказал о том, что из его частного дома по улице Беличьей в поселке Александровская неизвестные вынесли деньги и драгоценности.

Пока удалось установить то, что неизвестный путем взлома замка входной двери проник в частный дом, откуда вынес 5 тыс. евро и ювелирные изделия, после чего скрылся. Общая сумма ущерба оценивается в 9 565 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор. По словам пострадавшей, преступник подобрал ключ к замку и проник в квартиру на 7-м этаже.