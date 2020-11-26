В магазин в Колпино заявилась неадекватная женщина с пистолетом

В магазин в Колпино заявилась неадекватная женщина с пистолетом
Женщину передали бригаде медиков. Фото: Baltphoto

В Колпино в круглосуточный магазин, расположенный на улице Пролетарской, пришла женщина, которая вела себя неадекватно.

Кроме того, у нее в руках был предмет, похожий на пистолет. Инцидент произошел утром 25 ноября.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили по указанному адресу 52-летнюю местную жительницу, у нее был изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Женщину передали бригаде медиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 9 ноября в военкомате на Большом проспекте Васильевского острова, 55, открыли стрельбу. Неадекватный дебошир стал стрелять из сигнального пистолета.

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