Засунувшие дубинку в задний проход рабочему благотворители в Петербурге ждут обвинений

В Петербурге следователи решают вопрос о предъявлении обвинений благотворителям, которых подозревают в избиении мужчины и надругательстве над ним.

Новость о благотворителях, поразивших своей жестокостью, появилась в СМИ накануне, 25 ноября.

Правоохранители задержали трех мужчин, которых заподозрили в избиении мужчины и издевательствах над ним.

Проверку начали после того, как в полицию обратился мужчина, заявивший, что в одном из домов на улице Карла Маркса удерживают его 42-летнего брата.

По данным gazeta.spb.ru, правоохранители выехали на место и нашли мужчину в одной из комнат. Оказалось, что он приехал 26 октября, увидев объявление о работе. Он жил по указанному адресу и работал на разных объектах в городе. Около недели назад он потребовал у нанимателей оплату, угрожая жалобой.

Трое злоумышленников в ответ отобрал у него паспорт и мобильный телефон. Его избили дубинкой, а затем, удерживая потерпевшего силой, вставили ее в задний проход. Кроме того, они поочередно совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Свою жертву они заперли в комнате, где мужчина и просидел, пока не приехали правоохранители.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали сотрясение мозга, переломы ребер и других костей, синяки, закрытую травму живота, травмы гениталий.

За дело взялись следователи. Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы» и «Насильственные действия сексуального характера». Фигуранты – трое мужчин 1996, 1981 и 1976 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Кроме того, стало известно, что накануне, 25 ноября, правоохранители пришли в офис РБОО «Линия жизни». Уточнялось, что сотрудников именно этой организации подозревают в преступлении. В рамках обысков проверили документацию.