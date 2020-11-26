На Шпалерной улице иномарка сбила мать с двумя детьми на «зебре»

Мать находиться в больнице с детьми. Фото: Pixabay

Мать находиться в больнице с детьми. Фото: Pixabay

Утром 26 ноября на Шпалерной улице в Петербурге водитель легкового автомобиля марки Volkswagen Polo сбил мать с двум детьми.

По предварительной информации, у дома 54 по Шпалерной улице 27-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил 34-летнюю женщину, трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком. Они переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП дети с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Мать находиться в больнице с детьми. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии.