В Петербурге полиция задержала профессиональных взломщиков

В Красногвардейском районе Петербурга задержаны трое взломщиков, проникших в квартиру.

Полиции удалось задержать трех уроженцев Закавказья, в возрасте от 29 до 41 года. Двое из них ранее судимы за аналогичные преступления.

Как стало известно gazeta.spb.ru, они проникли в квартиру дома 12 по аллее Евгения Шварца путем повреждения личинки замка. Им удалось похитить ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму 28 тысяч рублей. Однако на месте преступления их задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в СНТ «Нижняя Колония» неизвестный преступник проник в частный дом по улице Зеленая. Он вынес из дома металлический сейф, в котором находились около 2 500 000 рублей, 23 000 евро, 15 000 долларов, а также документы и ювелирные изделия.