Из дома в Ломоносовском районе вынесли сейф с миллионами

Из дома в Ломоносовском районе вынесли сейф с миллионами
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе злоумышленники похитили сейф с крупной суммой денег. Инцидент произошел 12 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru в полицию обратилась женщина 1980 года рождения, которая является директором компании. Она рассказала, что в СНТ «Нижняя Колония» неизвестный преступник проник в частный дом по улице Зеленая. Он вынес из дома металлический сейф, в котором находились около 2 500 000 рублей, 23 000 евро, 15 000 долларов, а также документы и ювелирные изделия.

Сейчас провидится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские сотрудники полиции нашли и задержали одного из подозреваемых в ограблении 32-летнего мужчины из Выборгского района города, работающего инженером.

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