На углу Всеволожского и Гоголя сбили женщину

На углу Всеволожского и Гоголя сбили женщину
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром в четверг, 26 ноября, на пересечении Всеволожского проспекта и улицы Гоголя произошло ДТП. По словам свидетелей произошедшего, машина сбила женщину.

«Авария на пересечении Всеволожского проспекта и улицы Гоголя собрала пробку. На полосе движения стоит Фольксваген и Шевроле»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла скорая.

В результате аварии образовалась пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Университетской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель второго автомобиля скрылся с места аварии.

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