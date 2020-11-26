СКА на выезде сыграет с «Северсталью» в матче КХЛ

В четверг, 26 ноября, СКА сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч пройдет в Череповце. Начало в 19:00 мск.

Команды уже встречались в этом сезоне 14 ноября. В том мачте победу одержал СКА со счетом 2:0.

СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 39 очков. «Северсталь» находится на седьмой строчке с 32 очками.

В прошлом матче СКА обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч прошел во вторник, 24 ноября, в Ледовом. В составе СКА отличились Иван Морозов (10 минута), Евгений Кетов (16 — в меньшинстве), Кирилл Марченко (36 — в большинстве) и Владимир Ткачев (46).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.