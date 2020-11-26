Петербурженка отправилась в колонию за убийство мужа ножом на Ланском

Приморский районный суд признал петербурженку виновной убийстве мужа и отправил ее в колонию общего режима.

Суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения, но отбывать она его будет с отсрочкой, потому что у женщины есть четырехлетняя дочь.

Суд установил, что супруги поссорились на бытовой почве в квартире на Ланском шоссе. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила мужа ножом в грудь. От полученного ранения он скончался.

«На основании ч.1 с.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения несовершеннолетней К., 2016 г.р., четырнадцатилетнего возраста, т.е. до 30.12.2030 года», — сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

По словам обвиняемой, она была в гостях у подруги. Когда она вернулась, то поругалась с мужем. Мужчина ударил, после чего женщина схватила нож и нанесла ранение.

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