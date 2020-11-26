Петербуржец получил три года колонии из-за угнанного автомобиля

Петербуржец получил три года колонии из-за угнанного автомобиля
То,что автомобиль угнан покупатель не подозревал. Фото: pixabay.com

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца, обвиняемого в приобретении имущества преступным путем. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Суд установил, что мужчина по заниженной цене купил у своего знакомого ранее похищенный автомобиль Nissan Qashqai 2019 года, сообщили в прокуратуре Петербурга. То, что автомобиль угнан покупатель не подозревал.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом в размере 55 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции провели обыск в гараже 46-летнего мужчины и обнаружили там две иномарки, предположительно, украденные в октябре и ноябре 2020 года. Одну из машин похитили в Приморском районе, другую — в Красносельском. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 3 млн рублей.

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