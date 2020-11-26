Россияне назвали артистов, которых не хотят видеть на «Голубом огоньке»

Россияне назвали артистов, которых не хотят видеть на &#171;Голубом огоньке&#187;
Меладзе возглавил рейтинг. Фото: https://www.instagram.com/meladzevalerian/

Первое место занял певец Валерий Меладзе.

Россияне составили топ-5 артистов, которых они бы не хотели видеть на новогоднем «Голубом огоньке». Об этом пишет РИА ФАН.

Первое место занял певец Валерий Меладзе, который пару дней назад оскандалился из-за призыва бойкотировать различные праздничные программы. На втором месте оказалась Ольга Бузова, часто фигурирующая в конфликтных историях. Тройку лидеров замыкает рэпер Моргенштерн – против него высказался лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

На четвертом и пятом месте разместились Филипп Киркоров и Николай Басков. Композитор Юрия Лоза считает, что пора заменить их другими артистами.

«Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране»,

— отметил Лоза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева не хочет, чтобы Бузова пела на «Голубом огоньке».

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Валерий меладзе голубой огонек рейтинг


 

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